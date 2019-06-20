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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralı - MUĞLA

Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralı - MUĞLA

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yapan minibüsten detaylarMarmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.Marmaris'ten Ortaca'ya düzenlenen günübirlik tur için Rus turistleri taşıyan Murat Kaya idaresindeki 33 PJ 403 plakalı minibüs, sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığı ileri sürülen Ercan Tuna'nın kullandığı 15 NV 426 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki dereye devrildi.Kazada, 3'ü çocuk 15 Rus turist, 1 rehber ve araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yardım için duran tur minibüsleri ile Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ayakta tedavi edildi.Bu arada, kaza anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sol şeritten sağdaki işyerine dönüş yapmaya çalışan tıra minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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