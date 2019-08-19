Marmaris'te orman yangını - MUĞLA

- Marmaris'te orman yangını - Yangın çıkan alandan detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylar Muğla 'da orman yangını - Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazöz ve orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
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