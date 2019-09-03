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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi Haberi

Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi Haberi

yangın detay

Gesi Orman Yangını Helikopter 

-söndürme çalışmaları

( MUĞLA - 1)- Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisindeki orman yangınına 5 helikopter ile yer ekipleri müdahale ediyor MUĞLA

- Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi. Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya'dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi. Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. (BT-Y)
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