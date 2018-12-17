-Pazarcılardan röportaj



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Marmaris’te Noel Pazarı açıldı. İki gün sürecek olan pazarda yiyecek ürünler, yılbaşı süsleri, el işi ürünler, hediyelik eşya gibi birçok ürün satılıyor. Geleneksel hale getirilen pazarın ilk gününde ilçe yaşayan yerleşik yabancılar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Marmaris Belediyesi’nin katlılarıyla Kent Konseyi tarafından düzenlenen Noel Pazarı açıldı. Kapalı Pazaryeri’ndeki açılışa Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar katıldı.

Geleneksel hale getirilen pazarın ilk gününde ilçede yaşayan yerleşik yabancılar, yerli, yabancı turistler ve ilçe sakinleri yoğun ilgi göster. İki gün sürecek olan pazarda yiyecek ürünler, yılbaşı süsleri, el işi ürünler, hediyelik eşya gibi birçok ürün satılıyor. Pazara olan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten hediyelik eşya satan Türkan Atbin, “Çok güzel çalışmalar burada satılıyor. Burada her şey satılıyor. Bizler için de güzel bir kazanç oluyor. Denizden çıkan odunlardan hediyelik eşyalar üretip burada satan Mustafa Deveci ise: “Bu pazar her yılbaşı öncesi kuruluyor. Yerli ve yabancılar katılıyor. Pazarımız gayet hareketli. Burada yaşayan çok yabancı var, onlar bu tür etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Güzel bir atmosfer oldu” dedi.



