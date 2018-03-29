Marmaris'te kapalı otelde yangın - MUĞLA

- Çıldır Mahallesi Uzunyalı mevkisindeki otel yangınından görüntü (Vatandaş telefonu) - Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmesi - Yanan otelden detaylarMarmaris'te kapalı otelde yangın - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde kapalı olan otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde kapalı olan otelin giriş bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.Çıldır Mahallesi Uzunyalı mevkisindeki otelin ön bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kapalı bulunan oteldeki yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.Yangın, üst katlara ulaşmadan ve bitişiğindeki otele sıçramadan söndürüldü. Otelin giriş bölümü kullanılamaz hale geldi.