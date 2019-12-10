Marmaris'te kaçak 2 yapının yıkımı tamamlandı



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turizmin gözde merkezlerinden Selimiye’de tespit edilen 2 kaçak binanın yıkımı tamamlandı. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartıldı. Muğla genelindeki 2 bin 800 imara aykırı yapıdan 550’sinin bulunduğu Marmaris ilçesinde, 27 Kasım’da Bozburun ve Söğüt mahallelerindeki 5 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından ekipler bu sabah erken saatlerde 2 imara aykırı yapı için Selimiye Mahallesi’ne geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizmin gözde merkezlerinden olan Selimiye’deki kaçak yapılarda son incelemelerini yaptı. İncelemelerin ardından ekipler, Ayşe Lale Koşağan’a ait henüz tamamlanmamış olan 3 katlı binaya ilk kepçeyi vurdu. Ayşe Lale Koşağan’a ait binanın yıkımını tamamlayan ekipleri, daha sonra bu binanın hemen yanı başında bulunan diğer 3 katkı kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kaçak yapı yıkımlarının devam edeceği Marmaris’te önümüzdeki günlerde Bozburun, Söğüt ve Selimiye mahallelerinde yaklaşık 60 binanın yıkılması planlanıyor. (MB-Y)



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