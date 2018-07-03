Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Marmaris'te iki ölü caretta caretta sahile vurdu - MUĞLA Haberi

Marmaris'te iki ölü caretta caretta sahile vurdu - MUĞLA Haberi

- Denizden ölü caretta carettaların çıkarılmasıMarmaris'te iki ölü caretta caretta sahile vurduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, sahilde "caretta caretta" cinsi iki ölü deniz kaplumbağası bulundu.İçmeler Mahallesi sahilinde, ölü caretta carettaları görenler, durumu Marmaris Belediyesine bildirdi.Denizden çıkartılarak kıyıya alınan kaplumbağalar, Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.Caretta carettaların kabuklarında kesikler olduğu belirlendi.

İçmeler Bild Caretta Caretta Ölü Deniz 

İlgili Foto Galeriler
Bodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılarBodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılar
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı