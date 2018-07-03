Marmaris'te iki ölü caretta caretta sahile vurdu - MUĞLA Haberi
- Denizden ölü caretta carettaların çıkarılmasıMarmaris'te iki ölü caretta caretta sahile vurduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, sahilde "caretta caretta" cinsi iki ölü deniz kaplumbağası bulundu.İçmeler Mahallesi sahilinde, ölü caretta carettaları görenler, durumu Marmaris Belediyesine bildirdi.Denizden çıkartılarak kıyıya alınan kaplumbağalar, Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.Caretta carettaların kabuklarında kesikler olduğu belirlendi.