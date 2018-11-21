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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris’te hortum dehşeti: 1 tekne battı Haberi

Marmaris’te hortum dehşeti: 1 tekne battı Haberi

ters dönen tekneden ve hortumdan görüntüler

( MUĞLA -EK)- Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 13.06’da oluşan hortumda İstanbul Limanı’na kayıtlı ‘Taipan’ isimli 17 metrelik gezi teknesi battı. Teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. MUĞLA

Uzunlu Gezi Teknesi Demirli Dalış Eğitimi Irak 


- Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde saat 13.06’da oluşan hortum limanda demirli tekneleri karaya uçururken, 17 metre uzunluğundaki İstanbul Limanı’na kayıtlı ‘Taiban’ isimli tekne hortum sonrası battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin dalış faaliyeti esnasında meydana gelen hortum bir anda dev boyutlara ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri dalış eğitimini durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yapılan ihbar ile 17-18 metre uzunluğundaki bir teknenin battığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Dalış Timi tekneni battığı alanda yaptığı dalış sonrası teknenin İstanbul Limanı’na kayıtlı Diğerhan Bektaş’a ait ‘Taipan’ isimli ahşap gezi teknesi olduğu öğrenildi. Tekne sahibi ile yapılan görüşmede tekne içinde kimsenin bulunmadığı teknenin konaklama amacı ile demirde bırakıldığı öğrenildi.
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