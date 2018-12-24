Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris'te hayırsever vatandaştan anlamlı bağış

Marmaris'te hayırsever vatandaştan anlamlı bağış

Açılış

Acil Servis Hastane Cennet 112 Acil Servis 

-Konuşmalar
-Detaylar

( MUĞLA )-Eşi Çoban Ayşe anısına 775 bin lira harcayarak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ni yeniledi, hastaneye bir adet ambulans hibe etti MUĞLA

- Marmaris’te hayırsever Ali Rıza Alper, rahmetli eşi Çoban Ayşe anısına 775 bin lira harcayarak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ni yeniledi, hastaneye bir adet ambulans hibe etti. Muğla’nın Marmaris ilçesinde hayırsever Ali Rıza Alper tarafından yenilenen Devlet Hastanesi Acil Servisi ve hediye ettiği ambulans için tören düzenlendi.
Muğla Valisi Esengül Civelek hayırsever Ali Rıza Alper’e katkılarından dolayı plaket verdi. Hayırsever vatandaşa teşekkür eden Vali Civelek, “Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, değerli hayırseverimiz rahmetli eşi anısına acil servisimizi bir kez daha yeniletmiş. Ve yine hayırseverimiz tarafından 112 acil servis ambulansı bağışlanmıştır, kendisine müteşekkiriz" dedi.
Marmarislilerin bu hizmetten sonra daha iyi hizmet alacağını belirten AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan “ Bugün güzel bir gün. Allah Hacı amcamızın bağışını kabul etisin. Vatandaşlarımız bu bağışla çok daha hizmet alacak. Rabbim Hacı amcamızı eşiyle cennette kavuştursun. Bu bağışla hastanemiz C sınıfından B sınıfa yükselecek. Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz” diye konuştu.
Hayırsever Ali Rıza Alper ise bu bağışı önce Allah daha sonra ise eş ve dostlar sayesinde gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Allah bu tür hizmetleri herkese nasip etsin" dedi.
Açılış töreninden sonra Başhekim Ahmet Mutlu Arıcan protokol üyeleri ve hayırsever Ali Rıza Alper'le yenilenen acil servisi gezdirdi. Arıcan yenileme ile ilgili protokol üyelerine bilgi verdi. Hayırsever Alper, 250 bin TL ambulans olmak üzere toplamda 775 bin liralık harcama yaptı. Açılış törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan il ve ilçe protokolü katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı