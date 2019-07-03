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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris'te halk plajındaki iskeleye tepki - MUĞLA Haberi

Marmaris'te halk plajındaki iskeleye tepki - MUĞLA Haberi

- Plaja gelen mahalleli ve tatilcilerden detaylar - İskelenin görüntüsü - Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin açıklaması - Mahalle sakini ile röportajMarmaris'te halk plajındaki iskeleye tepki - Hisarönü Mahallesi muhtarı Mehmet Ali Taştekin: - "Kara bağlantılı iskeleden vatandaşlar rahatsız. Bu iskele burada kötü bir manzara, bunu istemiyoruz"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde halk plajına yapılan iskele, mahallelinin ve tatilcilerin tepkisini çekti.Hisarönü Mahallesi Altınkum Plajı'ndaki iskelenin bulunduğu alanda bir araya gelen mahalle sakinleri ve tatilciler, iskelenin kaldırılmasını talep etti.Grup adına açıklama yapan Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajın tamamının halka açık olduğunu, mahalle sakinleriyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı plajda kaçak iskele istemediklerini söyledi.

Hafta sonu plajda aşırı yoğunluk yaşandığını vurgulayan Taştekin, "Kara bağlantılı iskeleden vatandaşlar rahatsız. Bu iskele burada kötü bir manzara, bunu istemiyoruz. Durumu Datça Liman Başkanlığına ilettik. 'Burası sit alanı, kanunsuz yapamazsınız' dedik. Ona rağmen bunu yaptılar. Bu iskele buradan kaldırılmalı." dedi.

Kaçak 

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