- Marmaris’te diyaliz hastaları erken yeni yıl kutlaması yaptı. Hastalar, orkestra eşliğinde dans edip yarışırken, gecenin sonunda ise sembolik yeni yıl pastası kesildi. Marmaris’te faaliyet gösteren özel bir hastane diyaliz hastaları için yeni yıl etkinliği düzenledi.

Etkinlikte orkestra eşliğinde eğlenen hastalar unutulmaz bir gece yaşadı. Diyaliz hastaları arasında yapılan yumurta yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Hastane Başhekimi Operatör Doktor Sair Ökten gecede yaptığı konuşmada, bu yıl 15’ncisini düzenledikleri etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Diyaliz merkezi, bizim içinde bulunduğumuz sağlık grubunun en önemli birimidir. Bu bizim için bir değerdir, maddi bir değer değildir. Bu sağlıkla ilgili hepimizin vizyonunda olması gereken en önemli değerimizdir. Her yıl sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Geceyi düzenleyen hastane çalışanlarına teşekkür eden diyaliz hastası Cihangir Kanatlıgil, “ Hastalarımızı motive etmesi için çok önemli bir program. Bende bir aydır bu aileye katıldım. Burada amaç hastaları sadece diyaliz yapmak değil, ruhen de onarılmaya çalışılmakta. Herkes özverili bir şekilde çalışmakta. Hastalandığım zaman her şey bitti zannetmiştim ama hiç öyle değilmiş. Diyaliz ailesine katıldıktan sonra buranın yeniden doğuş olduğunu anladım. Hayatımı yeniden planladım” dedi.

Hayatı sevmenin insan için çok önemli olduğunu belirten diyaliz hastası Fatma Çakır ise “Bizlere moral olması adına çok önemli bir etkinlik oldu. Ben diyaliz hastalarına değil de bütün insanlara bir şey söylemek istiyorum. Hayatı sevmeliyiz ama önce kendimizi sevmeliyiz. Kendini seven insan doğayı, insanları da sever. Kendiyle barışık olan insanın hiçbir sıkıntısı kalmaz. Diyaliz hastalarının ilk yapması gereken şükretmek. Hala yaşamaları için bir sebepleri var” dedi.

Gecenin sonunda sembolik yeni yıl pastası kesilip hediyeler dağıtılırken, 70' li yıllara damga vuran sanatçı Tülay Özer' de sahne aldı. (RT-OD)