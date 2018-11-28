Marmaris'te denizin rengi değişti - MUĞLA

- Sahilde kahverengiye dönüşen deniz suyundan görüntülerMarmaris'te denizin rengi değişti - Derelerden gelen çamurlu yağmur suyunun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye döndüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, körfezin rengini değiştirdi.İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle sahil boyunca suyun rengi kahverengiye döndü.Sağanağın ardından ılık havayı fırsat bilenler sahilde yürüyüşe çıktı.Meteoroloji yetkilileri, ilçede gece ve yarın da sağanak beklendiğini belirtti.