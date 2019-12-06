Marmaris'te deniz çekildi Haberi

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( MUĞLA )- MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy:- "Kış mevsiminde fırtınadan sonra yaşanan normal bir durum. Çekilme ve yükselmeler çok normal. Korkulacak, endişe edilecek bir olay yok" MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde, deniz yaklaşık 5 metre çekildi. Suların çekilmesinden sonra ortaya çıkan küçük adacıklar, kuşlar için fırsat doğururken; suların çekilmesi ‘deprem belirtisi' endişesine neden oldu.Marmaris’e bağlı Uzunyalı ve İçmeler sahilleri ile Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde, denizin yaklaşık 5 ile 10 metre arasında çekilmesine bağlı olarak oluşan adacıklar kuşlara yaradı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy yaptığı açıklamada, deniz çekilmesinin her yıl kış aylarında yaşanan normal bir doğa olayı olduğunu, özellikle kış aylarındaki çekilmeyi gelgit olarak değerlendirdiklerini söyledi.



Deniz çekilirken başka bölgelerde de yükselme yaşandığını ve yaşananların doğanın kendi döngüsünde yaşanan bir durum olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Marmaris'teki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Gelgit olayı, ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Kış mevsiminde dünya, güneşe en yakın konumda bulunuyor. Bununla birlikte fırtına gibi doğa olayları da gelgit etkisini artırıyor. Marmaris'teki deniz çekilmesi de fırtına sonrası yaşanan gelgitle ilgili. Kış mevsiminde fırtınadan sonra yaşanan normal bir durum. Çekilme ve yükselmeler çok normal. Korkulacak, endişe edilecek bir olay yok. Bir süre sonra normale dönecektir" dedi.

"Marmaris'te yaşanan çekilme farklı"Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, deniz suyunun çekildiği yerlerde inceleme yaptı. Beyaz, izlenimlerini şu ifadelerle anlattı:"Her sene bu çekilmelerle karşılaşıyoruz. Bazı vatandaşlar bunu görünce büyük depremler olabileceği endişesini yaşıyor. Rodos ve Gökova Körfezi yaşanan depremlerle, Marmaris'teki deniz çekilmesinin alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Bunun bir nedeni, atmosferik basınç olayları. Havaya bakarsanız kış aylarında yaz mevsimi yaşıyoruz. Alçak basınç olduğu kış mevsimlerinde, çekilmeleri daha fazla hissediyor ve görüyoruz. Marmaris'te geçen yıllarda deniz çekilmeleri haftalarca sürmüştü. Bu çekilmeler deprem ve tsunami belirtisi değil. Örneğin Endonezya'da önce 7 şiddetinde deprem oldu ardından deniz çekilerek, kısa sürede tsunami görüldü.

Marmaris'te yaşanan durum ise çok farklı, ilçemizin jeofizik özelliği çok farklı olduğu için bu çekilmeler bölgesel depremlerin etkisi. Kimsenin büyük depremler olabilir endişesi yaşamasına ve korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir olaydır."



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