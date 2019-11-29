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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Marmaris’te aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi

Marmaris’te aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi

-Acil servisteki hareketlilik

Acil Servis Mide Bulantısı Hastane Öğrenciler İnşaat İşçileri 

--Hasta getiren ambulanslar
--Zehirlenenlerin açıklamarı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde, aynı yemek firmasından köfte ve tavuk yiyen 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Edinilen bilgiye göre; Marmaris’in Armutalan Mahallesi’nde hizmet veren ve aynı zamanda catering hizmeti de veren bir yemek şirketinden yemek yiyen aralarında öğrenciler ile inşaat işçilerinin olduğu 40 kişi mide bulantısı, kusma şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan hastalardan 22’si tedavileri yapılıp taburcu edilirken, 18’inin tedavilerinin ise halen acil serviste devam ettiği öğrenildi. Bugünkü yemek menüsünde tavuk ve köfte bulunan gıda firmasının yaklaşık 200 kişilik yemek çıkardığı, bu yüzden zehirlenme vakalarının artış göstermesinden endişe duyulduğu ifade edildi. Hastaneye gelerek hastalarla görüşen İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, zehirlenen kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tedavileri tamamlanan kişilerden bazıları şikayetçi olmak için karakola gitti. Aynı yemek firmasının yemeklerinden 3 yıl önce de bir grup vatandaşın zehirlendikleri kaydedildi.
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