Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Marmaris'te askeri gemiler halka açıldı - MUĞLA Haberi

Marmaris'te askeri gemiler halka açıldı - MUĞLA Haberi

- TCG Gurbet'ten detaylarMarmaris'te askeri gemiler halka açıldı - Güney Görev Grup Komutanlığına bağlı "TCG Gelibolu" fırkateyni ile "TCG Gurbet" hücumbotu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konuklarını ağırladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, "TCG Gelibolu" fırkateyni ile rüzgar sınıfı "TCG Gurbet" hücumbotu, halkın ziyaretine açıldı.Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı koordinesinde Güney Görev Grup Komutanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, fırkateyn ve hücumbot vatandaşları ağırladı.Aksaz Deniz Üssü Limanı'nda vatandaşlar çocuklarıyla "TCG Gelibolu" fırkateynini gezdi. "TCG Gelibolu"da şehit yakınları ve gazilere öğle yemeği ikram edildi.Vatandaşlar, Marmaris Cruise Port Limanı'nda da rüzgar sınıfı "TCG Gurbet" hücum botunu gezme imkanı buldu.Etkinlik kapsamında gemiler gün boyu ziyarete açık kalacak.

Gaziler Şehit Hücumbot Şehit Yakınları Fırkateyn 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı