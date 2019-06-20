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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris'te 3 hektarlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te 3 hektarlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ekipler detay

İlk Müdahale Orman Yangını Helikopter Trol 

-helikopter detay
-ekiplerin müdahalesi

( MUĞLA )- Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını 3 hektarda kontrol altına alınırken, sahada soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkisinde öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bir anda patlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale yapıldı. Bölgeye çevre illerden helikopter desteği gelirken, havadan 7 helikopter, karadan 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ile yaklaşık 120 işçi söndürme çalışmasına katıldı.
Orman yangını 3 hektarda kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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