Marmaris'te 15 Temmuz şehitleri denizde anıldı İzle

-Türk bayrağı dalgalanışı



( MUĞLA ) MUĞLA



- Marmaris’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında denizde gösteri yapıldı. Büyük ilgi gören gösteride metrelerce yüksekte Türk bayrağı açıldı. Muğla Marmaris’te dün akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerin ilki binlerce kişinin katıldığı Adliye Kavşağı’ndan başlayıp, Atatürk Meydanı’nda son bulan “Milli Birlik Yürüyüşü” oldu. Meydandaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Buradaki törene il, ilçe protokolü, şehit aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda kurulan sahnede, çeşitli konuşmalar, video klip gösterimi ve gençler tarafından şiirler okundu. Organizasyon kapsamında Marmaris Su Sporları Derneği üyeleri denizde gösteri yaptı. Gösteride flyjet adı verilen su aracı ile metrelerce yüksekliğe çıkılarak Türk Bayrağı açıldı. Yaklaşık bir saat süren gösteriler büyük ilgi gördü. (RT-MB-Y)

