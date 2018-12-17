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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris semalarında görsel şölen Haberi

Marmaris semalarında görsel şölen Haberi

Gökyüzü detay

Hafta Sonu Cennet Gökyüzü Çekim Irak 

-Genel çekim

( MUĞLA ) MUĞLA

- MUĞLA

Turizm cenneti Marmaris’te gökyüzünü süsleyen bulutlar eşsiz görüntüler oluşturdu. Yağışlı bir hafta sonunu geride bırakan ilçede, semalarındaki görsel şölen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izledi. Turizm kenti Marmaris, yılın her ayı doğanın sunduğu güzelliklerle adından söz ettiriyor. İlçeye tatil için gelen turistler ve ilçede yaşayan vatandaşlar güne semalardaki görsel şölenle uyandı. Yağışlı bir hafta sonundan sonra semalardaki eşsiz manzara vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sabahın erken saatlerinde Marmaris Körfezi’nin eşsiz manzarasıyla birleşen bulutların oluşturduğu şekiller görsel ziyafete dönüştü. Vatandaşlar gökyüzündeki eşsiz manzaraya dakikalarca izledi.
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