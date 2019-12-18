Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor

Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor

Yıkılan evler ekiplerin çalışması

( MUĞLA ) MUĞLA

Jandarma Zabıta Müstakil Ev Yeni Yıl 


- Muğla'nın Marmaris İlçesi’ne bağlı 42 kilometre gözde turizm Mahallesi söğütte imara aykırı olduğu tespit edilen iki betonarme ve bir ahşap üzere üç tane müstakil evin yıkımı Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gerçekleştirildi.
Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 27 Kasım 2019tarihinde Söğüt Mahallesi’nde imara aykırı yapıların yıkımı için jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde yıkıma gelinip, 3 yapı için Muğla İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı için yıkım gerçekleştirilmemişti 13 Aralık Cuma günü Söğüt Mahallesi’ne jandarma eşliğinde gelen Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dozer ile deniz manzaralı bir ahşap ve 2 betonarme müstakil evi yıktı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri “Yasal itiraz süreci tamamlanan yapıların yıkımının yeni yılın ilk ayında tekrar başlanacak” diyerek, yıkımların devam edeceği bilgisini verdi Boş olan yapıların sahipleri yıkım esnasında bulunmadı. Muğla genelindeki 2 bin 800 imara aykırı yapıdan 550’sinin bulunduğu Marmaris ilçe merkezinde imara aykırı yapı bulunmadığı belirtildi. (GK-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı