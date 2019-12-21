Marmaris Belediye Zabıtası’nın ‘Kömür timi’ iş başında İzle

-ZABITALARIN MÜDÜRLERİ İLE DENETİM YAPMASI

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( MUĞLA )- Bu ilçede 35 yıldır karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanmadı MUĞLA



- Türkiye’nin en temiz havasına sahip şehirlerinden biri olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde Belediye Zabıtası 35 yıldır kış mevsiminde farklı bir sorumluluk üstleniyor. 1984 yılında alınan meclis kararı ile kömür kullanımı yasaklan Marmaris’te zabıta ekiplerinden oluşan ‘Kömür Timi’ hem şehrin temiz havasını korumak hem de karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için mesai yapıyor. Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri havaların soğumasıyla kömür denetimine çıktı. 35 yıldır kömür kullanımının yasak olduğu ilçede karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanmadı. Marmaris Belediye Meclisi tarafından 1984’te alınan kararla kömür kullanımı yasaklandı. 35 yıldır kömür yakılmayan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yasağın delinmemesi için Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Resmi ve sivil denetimlere başlayan ekipler, odun satışı yapılan işletmeler ile evlerde kontrolleri sıklaştırdı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde denetim yapan ekipler aşırı duman yapan bacalar ile ilgili vatandaş uyarılarak temizlenmesi istedi. Denetimler sıklaştı Zabıta Müdürü Erkan Ünver’in de katıldığı denetimlerde ‘kömür Timi’ şehri karış karış dolaşarak denetim ve kontrol yaptı. Marmaris’in havası, denizi ve doğasının bozulmaması için en önemli uygulamalardan biri olan kömür yasağının devam ettiğini söyleyen Zabıta Müdürü Erkan Ünver, “Aralık sonu ile Mart başı arası havalar akşam ve gece soğuk geçtiği için ısınma ihtiyacı doğuyor. Buraya başka ilçelerden gelen veya tayini çıkan vatandaşımız, kömür yakma yasağını bilmiyor. Sosyal medyamız ve zabıta ekiplerimiz aracılığıyla bilgilendirme duyurularımızı yapıyoruz. Kurduğumuz kömür takip timi ekiplerimiz 7 gün 24 saat üzerinden mahalle aralarında denetimlerini yapmaktadır” dedi.

35 yıldır zehirlenme vakası yaşanmadı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise konuya çok önem verdiklerini belirterek “35 yıldır kömür yakılmasından dolayı ilçede karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanmadığını belirterek “Mavi ve yeşilin her türlü dokusuyla cennet Marmaris’in temiz havasına zarar verdirmemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz. İlçemizde kalorifer, elektrikli aletler ve odun yakılarak ısınma ihtiyacı karşılanıyor” diye konuştu.

Kömür yakanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulandığı belirtildi.



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