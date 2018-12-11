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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Marmaray seferlerinde aksama - İSTANBUL

Marmaray seferlerinde aksama - İSTANBUL

- Genel görüntülerMarmaray seferlerinde aksama - Teknik arıza nedeniyle seferler çift yönlü yapılamıyorİSTANBUL (AA) - Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler çift yönlü olarak yapılamıyor.Alınan bilgiye göre, kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle Marmaray'da seferler durduruldu.Seferlerin çift yönlü olarak yapılamadığı, teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı öğrenildi.Bu arada, aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşandığı, bazı vatandaşların da farklı ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.

Teknik Arıza Trol 

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