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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Marmaray seferleri başladı

Marmaray seferleri başladı

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( İSTANBUL )- Seferler 15 dakika aralıklarla yapılacak İSTANBUL


- Sinyal arızası nedeniyle çift yönlü durdurulan Marmaray seferleri saat 20.00 itibari ile yeniden başladı.
Seferlerin 15 dakika aralıklarla yapılacağı öğrenildi. Marmaray seferleri sinyal arızası nedeniyle saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Arızı nedeniyle istasyonlarda insan seli yaşandı. Bazı vatandaşlar seferlerin yeniden yapılması için beklerken bazılar da istasyonlardan ayrıldı. Seferler saat 20.00 itibari ile yeniden başladı.
Seferlerin 15 dakika aralıklarla yapılacağı öğrenildi.
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