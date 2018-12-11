Marmaray seferleri başladı



- Sinyal arızası nedeniyle çift yönlü durdurulan Marmaray seferleri saat 20.00 itibari ile yeniden başladı.

Seferlerin 15 dakika aralıklarla yapılacağı öğrenildi. Marmaray seferleri sinyal arızası nedeniyle saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Arızı nedeniyle istasyonlarda insan seli yaşandı. Bazı vatandaşlar seferlerin yeniden yapılması için beklerken bazılar da istasyonlardan ayrıldı. Seferler saat 20.00 itibari ile yeniden başladı.

Seferlerin 15 dakika aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

