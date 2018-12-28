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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Marmaray ilk kez banliyö hattına çıktı İzle

Marmaray ilk kez banliyö hattına çıktı İzle

Trenin havadan görüntüsü

Kırköy Banliyö Hattı Güzergah Banliyö Tren Hattı Trol 

-Trenin ilerlemesi
-Trenden detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)- İstanbulluların beklediği hattın test sürüşleri başladı- İstanbul’un Halkalı- Sirkeci arası banliyö hattı test treni seferlere başladı İSTANBUL

- Halkalı-Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattındaki yolcuları taşıyacak Marmaray treni test sırasında ilk kez havadan görüntülendi. Hat boyunca test seferleri yapan trende bulunan çalışanlar şerit değiştirilen makas noktalarında pür dikkat çalıştı. Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek Hızlı Tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı, hat boyunca istasyonların ve rayların inşaatlarının büyük bir kısmı bitti. Hat boyunca yolcuları taşıyacak olan Marmaray treni test sırasında ilk kez havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde trenin test sırasında ileri geri gittiği ve içinde bulunan personelin kimi zaman yanında yürüyerek son kontrolleri yaptığı görülüyor. Tren istasyona gelmeden şerit değiştirmek için kullanılan makaslar ise dikkatli bir şekilde kontrol ediliyor. Hatta kontroller sırasında tren bir iki sefer aynı makas değişimi olan yerden geçiş yapıyor. Çalışan personel ise hem trenin içinden hem de trenin dışında kontrollerine devam ediyor. Gebze-Halkalı banliyö hattındaki son çalışmalar da devam ediyor. Zemin düzeltme çalışmalarının bittiği ve rayların döşendiği projede, altyapı ve sinyalizasyon sisteminin testleri gerçekleştiriliyor. Günde 1 milyon yolcu taşınacak Gebze’den başlayan banliyö hattı içerisinde yer alan Pendik - Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahı 43 istasyonla 77 kilometrelik bir mesafede hizmete açılacak. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze’den Halkalı’ya yolculuk süresi 115 dakikaya inecek. Hattın tamamının açılmasının ardından yapılacak olan tek seferde 3 bin, bir günde ise toplam 1 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor. (AFS- MB-EY
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