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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Marmaray’da teknik arızadan dolayı seferler yapılamıyor

Marmaray’da teknik arızadan dolayı seferler yapılamıyor

marmaray durakları

Toplu Taşıma Marmaray Teknik Arıza 

-vatandaşlar
-vatandaşlar beklemesi
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( İSTANBUL -TOPLU) - Yapılamayan seferler içi İETT tarafından araç gönderilecek İSTANBUL

- Marmaray seferleri teknik bir arızadan dolayı çift yönlü durdu. Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Yapılamayan seferler için İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme’sine 10, Yenikapı’ya 10, Kazlıçeşme’ye 10 adet araç gönderileceği öğrenildi. Marmaray seferleri teknik bir arızadan dolayı çift yönlü durdu. Seferlerin yeniden başlamasını bekleyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise alternatif toplu taşıma araçlarını kullanmak üzere duraklardan ayrıldı. Duraklarda bulunan güvenlik görevlileri vatandaşları arıza olduğu konusunda bilgilendirdi. Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray’da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme’sine 10, Yenikapı’ya 10, Kazlıçeşme’ye 10 adet araç gönderileceği öğrenildi.
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