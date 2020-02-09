Marmaray’da kartına yükleme yapan kadının parasını çalan karga kamerada İzle

-Kovalanması



( İSTANBUL )- Parayı almak için istasyonda herkes seferber oldu İSTANBUL



- Marmaray’da kartına para yüklemek isteyen kadının yanına yaklaşan bir karga kadının parasını çaldı. Karganın parayı çaldığı ve vatandaşların kargayı yakalama çabası kameralara yansıdı. Marmaray’ da bir kadın kartına para yüklemek için makineye yaklaştı. Bu sırada bir karga kadına yaklaştı. Kadının parasını alan karga uçarak uzaklaştı. İstasyonun başka bir yerine koyan kargayı vatandaşlar yakalamaya çalıştı. Karganın parayı aldığı ve vatandaşların kovaladığı anlar kameraya yansıdı.



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