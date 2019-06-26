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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaray’da arıza meydana geldi, vatandaşlar trenden inip yürüdü

Marmaray’da arıza meydana geldi, vatandaşlar trenden inip yürüdü

Olay yerinden görüntüler

Kamera Cep Telefonu 

-vatandaşların görüntü
-röp.

( İSTANBUL ) - Vatandaş iddiası: Trenin imdat kolunu çekmişler İSTANBUL

- Marmaray’da Suadiye ile Erenköy arasındaki bölgede trenin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar yolda kaldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar trenden inip yürüyerek uzaklaşırken kimileri de tellerden atladı. Vatandaşlar, trenin imdat kolunun çekilmesi sebebiyle durduğunu iddia ederken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Suadiye ile Erenköy arasında Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray treninin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar yolda kaldılar. Trenin hareket etmesini bekleyen yolcular bir süre bekledikten sonra sıcaktan bunalarak trenden indiler. Bazı yolcular yürüyerek bölgeden uzaklaşırken bazı yolcuların da tellerden atladığı görüldü.
Olaya tanık olan vatandaşlar, trende bulunan imdat kolunun çekilmesi sebebiyle trenin durduğunu iddia etti. Bozulan trenden vatandaşların inerek yürümesi cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde vatandaşlar trenden iniyor, ve yürüyerek uzaklaşıyor. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Şuradan adamın bir tanesi atlayarak bizim yanımıza geldi, gömleği yırtılmıştı. Dedi ki ‘trenin imdat frenini çektiler, insanlar 1 buçuk saatten beri içeride mahsur kalmışlar. Ondan dolayı ben de buradan atladım’ dedi.
İmdat frenini çekmişler, tren 1 buçuk saat kalmış burada. İçerideki yaşlılar da havasızlıktan bayılmışlar. Ambulans itfaiye ondan gelmiş” Başka bir vatandaş ise, “100 metre ileride caminin oradan birisi imdat frenini çekmiş. Herkes oradan inmeye çalışmış. 1 buçuk saat falan mahsur kalmışlar. Hava alamayınca herkes trenden inmeye çalışmış. Üstünü yırtanlar olmuş trenden inerken” dedi.

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