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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi

Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi

Denizden görüntü

-Denizdeki kuşlar
-Çekilen alan
-Kum üzerinde kalan deniz anaları
-Toprak üzerindeki kayıklar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Hemen her yıl aynı dönemde yaşanan durumun mevsimsel olduğu belirtildi.Tekirdağ’ın sahil ilçelerinden olan İstanbul’un sınır komşusu Marmaraereğlisi’nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Deniz sularının çekilmesi ile birlikte denizanaları kumlar üzerinde kalırken, çok sayıda tekne de karaya oturdu.Yaz dönemlerinin en hareketli plajlarından biri olan Marmaraereğlisi sahilinde yaz aylarında kıyıya kadar olan deniz sularının 15 metre kadar çekilmesinin mevsimsel olduğu kaydedildi.
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