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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marmara'ya akın etmeyen hamsi fiyatları yükseltti

Marmara'ya akın etmeyen hamsi fiyatları yükseltti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nden görüntüler

Balık Fiyatları Hamsi Fiyatları Akalan Av Mevsimi Göreme 

-Balıklardan görüntüler
-Vatandaşlarla özel röportajlar
-Balıkçı ile özel Röportaj
-Balıklardan görüntüler
-Tekne görüntüsü

( BALIKESİR - ÖZEL)- Sezon açıldığından bu yana Marmara'ya gelemeyen Karadeniz hamsisi balık fiyatlarını tırmandırdı BALIKESİR

- Balık av mevsiminin açılmasından bu yana Karadeniz'i terk etmeyen hamsi Marmara'ya akın etmeyince balık fiyatları tırmandı. Bandırmalı balıkçılar tarafından Marmara'da yakalanan sınırlı kilodaki Karadeniz hamsisinin kilosu ise 15 liradan satılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’e düşen sınırlı sayıdaki Karadeniz hamsisi kilosu 15 TL'den satıldı. Balık av mevsiminin açılmasından bu yana Karadeniz'i terk etmeyen hamsi Marmara'ya akın etmeyince balık fiyatları tırmandı. Mevcut hava koşulları ise balık fiyatlarının artmasında önemli bir etken oldu. Bandırma'nın eski Balıkçılarından Barış Yıldız “Havaların lodos olması nedeniyle balıkların fiyatları normal seviyelerinde gidiyor. Karadeniz’den Karadeniz Hamsisi gelmeye başladı 1 kilosu 15 liradan gidiyor. Sardalye de hakeza 20 lira kilosu. Sardalyenin artık mevsimi geçmek üzeredir yaklaşık 2 haftaya kadar tezgahlarda göremeyeceğiz. Yerli hamsimiz de denizlerimizden az çıkmaktadır. O yüzden fiyatı kilosu 25 liradan satmaktayız. Kolyoz 20 lira, uskumru bol gelmeye başladı kilosunu 20 liradan satmaktayız. Vatandaşlarımızı taze balık yemeye davet ediyoruz. Hava şartların balıklar için olumsuz gitmesinden dolayı, fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız gelmiyor. bu zamanda da balıklarımızın fiyatları oldukça iyi fiyatlara halkımızın gelmesi gerekiyor. Marmara Denizinde yerli iri hamsi az çıkıyor. Karadeniz’den Karadeniz hamsisi yeni yeni gelmeye başladı.
Fiyatı oldukça uygun kilosunu 15 liradan tezgahlarımızı süslemeye başladı.
Karadeniz’den gelen hamsilerle ile fiyatları düşmeye başlayacaktır. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyorum” dedi.

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