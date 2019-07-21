Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Marmara Gölü’ndeki kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Haberi

Marmara Gölü’ndeki kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Haberi

Göl kenarındaki bekleyiş detay görüntü

Gezin Kalaba Alabalık Hanlı 

-Kayıkların kenara gelişi
-Göl kenarındaki kalabalık detay
-Baba Rauf Karakülah'ın sinir krizi görüntü
-Cesetleri ambulansa alınması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü'nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1’i çocuk 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü’nde kayık ile açılıp gezintiye çıkan Olçun Tekin(36), Ozan Yıldırım(30), Cumhur Pişirgen(37), Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah(13), kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Suya düşen Tekin, Yıldırım ve Pişirgen’i gölde bulunan balıkçılar kurtarırken, Saygı ve Karakülah, suda kayboldu. 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı. Gece yapılan aramalar sonuç vermeyince ekipler arama çalışmalarına sabah devam etti. Yapılan aramalar sonucu Kurbağa Adamlar adlı arama ekibi Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah’ın cansız bedenine ulaştı. Saygı ve Karakülah’ın cansız bedenleri gölün kenarına getirilen Karakülah’ın babası Rauf Karakülah, sinir krizi geçirdi. Saygı ve Karakülah’ın cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Marmara Gölüne kayıkla gezintiye gelenlerin Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Kataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 TutuklamaKataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 Tutuklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı