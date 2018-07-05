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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Marmara Denizinde gemi kazası - İSTANBUL Video

Marmara Denizinde gemi kazası - İSTANBUL Video

- Gammagas adlı tanker gemisinden detayMarmara Denizinde gemi kazasıMarmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tankerin çarpıştığı, gemilerde hasar oluştuğu bildirildi.
İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı.Alınan bilgiye göre, Gammagas adlı tanker ile Ersoylar 1 isimli kuru yük gemisinin Sivriada açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kıyem - 6 ve Kurtarma - 6 sevk edildi.Kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.Küçük çapta hasar oluşan tanker ve kuru yük gemisinin kıyıya çekileceği kaydedildi. İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

Çevre Kirliliği Gemi Kazası Kuru Yük Gemisi Bild 

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