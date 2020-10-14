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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Marmara denizinde fırtınada can pazarı

Marmara denizinde fırtınada can pazarı

Fırtınada balıkçı barınağının görüntüsü

Yaşam Mücadelesi Balıkçı Teknesi Şiddetli Fırtına Kuru Yük Gemisi Sahil Güvenlik 

-Denizdeki mürettebatın kurtarılma görüntüsü

( BURSA ) -- Bursa’nın Gemlik ilçesinde fırtınada batan balıkçı teknesinin mürettebatını donmak üzerelerken sahil güvenlik ekipleri kurtardı BURSA

- Bursa’nın Gemlik ilçesinde fırtınada batan balıkçı teknesinin mürettebatını donmak üzereyken sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Limana getirilen kazazedeler hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre dün saat 17:15 sıralarında Fıstıkılı Limanı’ndan Gemlik Körfezine balık tutmak için açılan 12 metrelik mercan 9 isimli saç balık avlama teknesi, 4 mürettebatı ile birlikte saat 17:45 sıralarında Fıstıklı açıklarında şiddetli fırtına sebebiyle alabora oldu. Tekne tamamen batınca teknede bulunan kaptan Nazif Turhan ile mürettebatlar Ali Acar, Cüneyt Aksu ve Cemal Aksu’nun denizdeki yaşam mücadelesi de başladı.
Saat 18:40 sıralarında olay yerinden geçerken denizdeki kazazedeleri farkeden bir ticari kuru yük gemisi sahil güvenliğe ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Güney Marmara Bot Komutanlığına bağlı TCSG-25 botu 19:20 sıralarında Hipotermiye girmek üzere olan denizdeki tüm mürettebatı kurtarıp Fıstıklı Balıkçı Barınağı’nda hazır bekletilen 112 Acil Servis Ambulansı personeline teslim edildi. Armutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. (UGR-
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