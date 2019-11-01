Marmara Denizi'ne çamur aktı

-Marmara denizi

-detay



( İSTANBUL -DRONE)-Çamur tabakasının yaklaşık 2 kilometre açığa ulaştığı görüldü İSTANBUL



- İstanbul'da dün öğlen saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmur nedeni ile Zeytinburnu'ndan Marmara denizine çamur aktı. Yaklaşık 2 kilometre açığa ulaşan çamur tabakası havadan drone ile görüntülendi. İstanbul, dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun etkisi altında kaldı. Gece saatlerinde etkisi arttıran sağanak yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Etkili olan sağanak yağmur nedeni ile Zeytinburnu sahilinden Marmara denize çamur aktı. İlçede bulunan bir dere ile denize karışan çamur tabakasının yaklaşık 2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü.

Öte yandan çamur tabakasının dere üzerinden denize karışması havadan drone ile görüntülendi.



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