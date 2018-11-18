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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - TEKİRDAĞ Haberi

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - TEKİRDAĞ Haberi

- Balıkçı barınağından detaylar - Ağ onaran balıkçılar - Denizden detay görüntülerMarmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Poyraz nedeniyle 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirlediTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman saatte 35 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi.Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Gırgır Deniz Ulaşımı 

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