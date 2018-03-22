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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - TEKİRDAĞ

- Açıkta bekleyen gemilerden görüntüler - Kıyıya vuran dalga görüntüleri - Balıkçı barınağındaki gemilerden görüntülerMarmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirlediTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler, bugün de denize açılamadı.Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılmayacağını, limanda demirleyip bekleyeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, poyrazın iki gün daha etkisini sürdüreceğini belirterek, limanda ağ tamiri yapan balıkçıların havanın sakinleşmesinin ardından denize açılacağını ifade etti.
Meteoroloji yetkilileri, poyrazın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Muhabir Deniz Ulaşımı 

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