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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Marmara Denizi’nde ulaşıma poyraz engeli Haberi

Marmara Denizi’nde ulaşıma poyraz engeli Haberi

denizden detaylar

Deniz Ulaşımı 

-teknelerden detaylar
-detay

( TEKİRDAĞ -HD) TEKİRDAĞ

- Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Marmara Denizi’nde, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek gemilerini demirledi. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün ava çıkamayan tekneler, bugün de denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri ise poyrazın devam edeceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olması uyarısında bulundu.
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