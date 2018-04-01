Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - TEKİRDAĞ Haberi
- Süleymanpaşa sahilinden genel ve detay görüntüler Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyorTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle tekneler denize açılamadı.Bölgede sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.