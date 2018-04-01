Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - TEKİRDAĞ

- Süleymanpaşa sahilinden genel ve detay görüntüler Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyorTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle tekneler denize açılamadı.Bölgede sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Lodos Deniz Ulaşımı 

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı