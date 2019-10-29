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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele - TEKİRDAĞ

- Polis ekiplerinin trol kapılarını taşımasıMarmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele - Tekirdağ Balıkçı Barınağı'nda 4 trol kapısı ele geçirildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da polis ekipleri, Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele kapsamında balıkçı barınağında 4 trol kapısı buldu.İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümü ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi nedeniyle yasaklanan trol avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor.Ekipler, ihbar üzerine Tekirdağ Balıkçı Barınağı'nda yaptığı denetimlerde 4 trol kapısı buldu.Trol kapıları bir tekneye konularak götürüldü.

Polis Polis Ekipleri Deniz Canlıları Trol 

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