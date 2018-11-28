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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde poyraz - TEKİRDAĞ Haberi

Marmara Denizi'nde poyraz - TEKİRDAĞ Haberi

- Süleymanpaşa sahilinden genel ve detay görüntüler Marmara Denizi'nde poyraz - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor - Sağanak yağışın aralıklarla etkili olduğu kentte, bazı cadde ve sokaklarda yayalar zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadıTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.Öte yandan sağanak yağışın aralıklarla etkili olduğu kentte, Altınova, Kumbağ, Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde yayalar zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Gırgır Sağanak Yağış Deniz Ulaşımı 

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