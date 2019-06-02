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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi

Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi

Uçaklardan detaylar

Uçuş Gösterisi Sağanak Yağmur Efes Kuruluş Yıldönümü 

-Denizden detaylar
-Uçaklar uçarken ayrıntılar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri’nin 108’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuş gösterisi nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri’nin 108’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa’da uçuş gösterisi düzenlendi.
Gösteriyi izlemek için merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere 11 ilçeden yüzlerce vatandaş sağanak yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Kimi vatandaşlar ise evlerinin balkonundan Marmara Denizi üzerindeki gösterileri izledi. Solo Türk uçaklar Marmara Denizi ve Süleymanpaşa İlçesi üzerindeki gösterileri nefes kesti. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Öte yandan Solo Türk dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti.
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