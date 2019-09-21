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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Marmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Marmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Günbatımı

Kamera Gökyüzü Uttu Olta Balık Tutma 

-Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar
-Balık tutan vatandaş röportajı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Marmara Denizi’nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti. Mavi ile kızılın buluştuğu anlar kameralara yansıdı. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu’nda güneşin batmaya başlaması ile birlikte kızıla bürünen gökyüzü Marmara Denizi’ne yansıyınca etkileyici bir manzara ortaya çıktı. Birçok vatandaş cep telefonları ile manzarayı görüntülerken, bazı vatandaşlar ise manzara karşısında oltalarıyla balık tutmanın keyfini çıkardı. “Bu manzaraya doyum olmaz” Gün batımına karşı oltasıyla birlikte balık tutan Ahmet Kale, “Bak şu manzaraya doyum olmaz. Balık fazla tutmaya gerek yok. Zaten 15-20 tane tuttuk. Fazla tutacaktık ama hava çok açık değil. Bugün gece olduğu için bu kadar yeterli” dedi.

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