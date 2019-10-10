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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde deprem - YALOVA

Marmara Denizi'nde deprem - YALOVA

- Sokağa inen vatandaşlardan görüntüler - RöportajMarmara Denizi'nde depremYALOVA (AA) - Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.Deprem Yalova 'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem 

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