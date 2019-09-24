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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Marmara Denizi açıklarında deprem - UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamaları - İSTANBUL

Marmara Denizi açıklarında deprem - UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamaları - İSTANBUL

- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem 

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