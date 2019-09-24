Marmara Denizi açıklarında deprem - UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamaları - İSTANBUL
- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım