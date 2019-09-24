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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Marmara Denizi açıklarında deprem - Silivri'de bazı veliler çocuklarını okuldan aldı - İSTANBUL Haberi

Marmara Denizi açıklarında deprem - Silivri'de bazı veliler çocuklarını okuldan aldı - İSTANBUL Haberi

- Ertuğrul Gazi Ortaokulu önünden görüntüler - Öğrenci velisi ile röportaj - Silivri'den vatandaş ile röportajMarmara Denizi'nde deprem - İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Deprem 

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