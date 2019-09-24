Marmara Denizi açıklarında deprem - Silivri'de bazı veliler çocuklarını okuldan aldı - İSTANBUL
- Ertuğrul Gazi Ortaokulu önünden görüntüler - Öğrenci velisi ile röportaj - Silivri'den vatandaş ile röportajMarmara Denizi'nde deprem - İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
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