Marmara Denizi açıklarında deprem - Güvenlik kamerası - İSTANBUL
- Avcılar'da bulunan bir göz kliniğinin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleriMarmara Denizi'nde deprem - İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Deprem anında özel bir klinikte yaşanan şaşkınlık güvenlik kameralarına yansıdı.
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