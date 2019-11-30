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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Marmara'daki fırtına feribotlara zor anlar yaşattı

Marmara'daki fırtına feribotlara zor anlar yaşattı

AMATÖR KAMERAYA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

( YALOVA )- Fırtınaya deniz ortasında yakalanan arabalı feribottaki zor anlar kameraya yansıdı YALOVA

Akalan Kamera Sığınma Cep Telefonu Deniz Ulaşımı 


- Eskihisar-Topçular seferini yapan arabalı feribot dün akşam saatlerinde denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Feribottaki yolcular araçlarından dışarıya çıkamazken feribottaki zor anlar kameraya yansıdı. Marmara Denizinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına akşam üzeri etkisini arttırdı. Bazı seferler iptal olurken Eskihisar - Topçular arasında deniz ulaşımını sağlayan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Feribottaki yolcuların bazıları araçlarından dışarıya çıkamazken bazıları da dalgalar yüzünden kafeterya kısmına sığınmak zorunda kaldı. Feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Karanlıkta ilerleyen feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar araçların bulunduğu alana kadar geldi. 15 dakika gecikmeli olarak iskeleye yanaşan feribotta zor anlar yaşayan yolcular kıyıya çıkınca rahat bir nefes aldı. (SA-UGR-
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