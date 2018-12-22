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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Marmara'da poyraz etkisini yitirdi - TEKİRDAĞ İzle

Marmara'da poyraz etkisini yitirdi - TEKİRDAĞ İzle

- Limandan detay - Açıktaki gemilerden detay - Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yola devam ettiTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesinin ardından, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti.Şilep ve tankerler, Süleymanpaşa ve Şarköy sahilinden demir alarak limanlarından ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yarın yağışın etkili olması bekleniyor.

Deniz Ulaşımı 

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