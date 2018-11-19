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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Marmara'da poyraz etkisini yitirdi - TEKİRDAĞ

Marmara'da poyraz etkisini yitirdi - TEKİRDAĞ

- Limandan ve teknelerden detay - Denizden detayMarmara'da poyraz etkisini yitirdi - Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yola devam ettiTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesinin ardından, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti.Şilep ve tankerler, Süleymanpaşa ve Şarköy sahilinden demir alarak limanlarından ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, hafta boyunca kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Deniz Ulaşımı 

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