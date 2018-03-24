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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Marmara'da poyraz etkisini yitirdi - TEKİRDAĞ

Marmara'da poyraz etkisini yitirdi - TEKİRDAĞ

- Sahilden detaylar - Balıkçı teknelerinden görüntülerMarmara'da poyraz etkisini yitirdi - Tekirdağ sahiline demirli 11 şilep ve tanker rotalarına devam ettiTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesinin ardından, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker rotalarına devam etti.Şilep ve tankerler sabah saatlerinde demir alarak Tekirdağ limanlarından ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, yarın sağanak bekleniyor.

Demirli Deniz Ulaşımı 

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